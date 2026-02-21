Governo de PE inicia recadastramento de 130 mil servidores; saiba como fazer

Procedimento é obrigatório para ativos, comissionados e militares em qualquer agência do Bradesco; falta de atualização pode causar suspensão do salário

O Governo de Pernambuco iniciou o recadastramento de cerca de 130 mil servidores ativos do estado. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Administração (SAD), busca atualizar os dados funcionais do quadro de pessoal para atender às exigências do eSocial, sistema que centraliza informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

O procedimento deste ano foi simplificado. Segundo o governo, os servidores devem apresentar apenas documento de identificação (RG civil ou militar, CNH ou carteira de órgão de classe) e comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela Receita Federal.

Além do documento de identificação e do CPF, é obrigatória a apresentação da autodeclaração étnico-racial preenchida e assinada. Ela está disponível no site oficial da SAD.

O servidor terá o mês de aniversário e mais 30 dias subsequentes para realizar o recadastramento. “Caso não cumpra o prazo, haverá suspensão do salário, com liberação apenas após a regularização cadastral”, informa o governo.

Devem realizar o procedimento servidores ativos efetivos, comissionados, cedidos, temporários e empregados públicos de órgãos e entidades do Governo de Pernambuco, além de militares do estado.

Para efetivar a atualização, basta comparecer a qualquer agência do Bradesco no mês de aniversário ou no mês seguinte, preferencialmente entre os dias 11 e 25, no horário local das 10h às 16h.

