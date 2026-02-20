UPE lança edital para seleção simplificada com salários superiores a R$ 12 mil

As inscrições para o processo de Seleção Pública Simplificada da UPE serão abertas na próxima quarta-feira (25)

Fachada Procape (Rafael Vieira)

A Universidade de Pernambuco (UPE) publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), o edital do processo de Seleção Pública Simplificada visando à contratação de 14 médicos para atuação no seu complexo hospitalar.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (25) e vão até o dia 15 de março, através do site da UPE.



As vagas disponíveis são para médicos ginecologistas/obstetras, em regime de plantonista, com 24 horas semanais, e remuneração de R$ 12.366,61.



Outras informações sobre o processo de seleção poderão ser acessadas no endereço eletrônico da Universidade de Pernambuco.