° / °
Vida Urbana
OPORTUNIDADE

UPE lança edital para seleção simplificada com salários superiores a R$ 12 mil

As inscrições para o processo de Seleção Pública Simplificada da UPE serão abertas na próxima quarta-feira (25)

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/02/2026 às 12:03

Seguir no Google News Seguir

Fachada Procape/Rafael Vieira

Fachada Procape (Rafael Vieira)

A Universidade de Pernambuco (UPE) publicou, no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (20), o edital do processo de Seleção Pública Simplificada visando à contratação de 14 médicos para atuação no seu complexo hospitalar.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (25) e vão até o dia 15 de março, através do site da UPE

As vagas disponíveis são para médicos ginecologistas/obstetras, em regime de plantonista, com 24 horas semanais, e remuneração de R$ 12.366,61.

Outras informações sobre o processo de seleção poderão ser acessadas no endereço eletrônico da Universidade de Pernambuco.

 

 

edital , Pernambuco , SELEÇÃO SIMPLIFICADA , UPE
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP