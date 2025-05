Homem é espancado até a morte em Jardim Atlântico, Olinda

/Foto: Arquivo









A Polícia Civil de Pernambuco registrou, neste domingo (27), um homicídio no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. A vítima, identificada como Ivanildo Santino da Silva que tinha 35 anos e era flanelinha, foi encontrada morta em via pública, após ter sido brutalmente agredida por dois indivíduos ainda não identificados.

De acordo com relatos de populares, os agressores fugiram logo após o crime. A investigação está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, e segue em andamento para identificar e localizar os suspeitos.

O caso reacende o alerta para a violência em Olinda, que já havia registrado um crime semelhante neste ano. No dia 13 de fevereiro, durante a madrugada, Jonas José da Silva, de 26 anos, foi espancado até a morte na Praça do Dogão, no bairro do Carmo, área bastante movimentada devido às prévias carnavalescas.