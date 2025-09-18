Operação mira Grupo dos Cartuchos, principal facção de Limoeiro, suspeito de movimentar mais de R$ 10 milhões

Segundo investigação, Grupo dos Cartuchos é liderado por preso e usa empresas de fachada para lavar dinheiro

A ação resultou na expedição de sete mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão (Foto: Divulgação/ PCPE)

A Operação Cartuccia, que foi deflagrada nesta quinta-feira (18) pela Polícia Civil, mira a facção criminosa Grupo dos Cartuchos, considerada a principal de Limoeiro, no Agreste pernambucano. Com a cúpula formada por familiares, o bando é suspeito de controlar um braço armado, dominar o tráfico de drogas na cidade e movimentar mais de R$ 10 milhões nos últimos dois anos.

O Diario de Pernambuco apurou que o Grupo dos Cartuchos é liderado pelo preso Marcelo Moura da Silva, de 53 anos, que foi detido em uma operação anterior da Polícia Civil, em Limoeiro, contra desmanches de carros. Ele está no Cotel desde o mês passado.

Filhos e outros parentes da liderança aparecem na sequência da linha hierárquica da facção. Segundo a investigação, o Grupo dos Cartuchos lavava o dinheiro do tráfico de drogas com empresas de fachada e operações de “smurfing” (depósitos bancários fracionados ou anônimos).

Uma das empresas suspeitas pertenceria a Duilyo Barros de Moura, de 32 anos, que é filho de Marcelo e também já estava preso. De acordo com a Polícia Civil, o empreendimento, supostamente de “serviços gerais”, teria capital social irrisório, de apenas R$ 1, e declarava como endereço uma mansão, em Limoeiro, com piscina e churrasqueira.

“Esse grupo criminoso já atuava e dominava o território de Limoeiro. Era algo notório para todos os cidadãos”, afirma a delegada Marcela Melo, titular da Delegacia de Limoeiro, responsável por conduzir a operação. “O núcleo principal é de Limoeiro, mas acredito que eles pulverizam drogas também nas cidades de Bom Jardim, João Alfredo, Feira Nova”.

Investigação

Ao todo, a Cartuccia conseguiu aval da Justiça para cumprir 14 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. Entre os alvos, Rildo Pereira da Silva Júnior, de 36 anos, é o único que continua foragido.

Em paralelo, equipes da Delegacia de Limoeiro cumpriram, nesta quinta, outros três mandados de prisão temporária contra suspeitos de homicídio. Para a Polícia Civil, é provável que esses últimos investigados atuem como “braço armado” do Grupo dos Cartuchos.

A investigação da Operação Cartuccia começou após a prisão de Luara Dayanne Farias Silva, de 32 anos, que foi flagrada com 1,9 quilo de cocaína, no Centro de Limoeiro, no dia 7 de junho de 2023. Nora do líder da facção, ela atualmente tem o paradeiro desconhecido.

Os policiais identificaram os demais envolvidos no grupo após a quebra de dados bancários e fiscais da mulher. “A partir dela, a gente conseguiu pegar todo o organograma da família e [descobriu] para onde ia o dinheiro do tráfico”, diz a delegada.

Quem são os alvos

Além de Marcelo, Duylio e Rildo, outros quatro supostos líderes do Grupo dos Cartuchos também tiveram a prisão temporária decretada no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O prazo de detenção é de 30 dias.

São eles: Luís Felipe Gomes Mariano, de 27 anos; Marcos Douglas Rodrigues Moura, de 29; Diogo Jorge Alves de Souza, de 32, e Patricia Roberta de Oliveira Ribeiro, de 33. O Diario não localizou a defesa dos investigados e o espaço segue aberto para manifestação.

Durante a operação, a polícia também apreendeu sete celulares e mais de R$ 1.113, em dinheiro vivo.

Já a ação que focou no braço armado da facção teve como alvo os investigados Erivaldo Júnior, conhecido como “Tito”; Joseilton Nascimento dos Santos, o “Rato”, e Ernandes Rodrigues Barbosa. Eles são suspeitos de participação em um assassinato, também em Limoeiro, no início de agosto.