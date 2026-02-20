Adolescente de 14 anos é morto e dois ficam feridos após ataque a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (19), na Rua 34, no bairro Pedra Linda

PCPE (Arquivo/DP)

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (19), na Rua 34, no bairro Pedra Linda, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Durante o ataque, outros dois jovens de 20 e 14 anos também foram atingidos.

Segundo as informações, a vítima estava na quadra de esportes do bairro com outros jovens quando foi surpreendido por quatro homens encapuzados.

Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram no local em um veículo modelo Hilux, de cor branca. Após desembarcarem, efetuaram diversos disparos.

O adolescente morreu no local. Além dele, outros dois jovens foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde do local. O estado de saúde não foi divulgado.

Os suspeitos fugiram do local, após o crime.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio está sob a responsabilidade da 25ª Delegacia de Homicídio de Petrolina.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime”, destacou a Polícia Civil de Pernambuco.

