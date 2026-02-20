Jovem é assassinado com 22 tiros na frente do filho no Ipsep, na Zona Sul do Recife

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20), dentro da casa da vítima, na Rua Santos Cosme e Damião

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um jovem de 23 anos, identificado como Júlio Fernandes Cesar da Silva, foi assassinado com pelo menos 22 disparos de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife. O crime ocorreu dentro da residência da vítima, na Rua Santos Cosme e Damião, e foi presenciado pela companheira e pelo filho de 1 ano e 2 meses.

Segundo informações repassadas à polícia, ele estava no quarto quando homens armados invadiram o imóvel.

Relatos apontam que pelo menos seis suspeitos chegaram ao local em um veículo de cor vermelha. Eles teriam arrombado a grade da residência com o uso de um alicate, conseguido acesso ao interior do imóvel e seguido até o quarto, onde efetuaram os disparos.

Júlio morreu no local. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

De acordo com a Polícia, a vítima tinha passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e corrupção de menores. A arma utilizada no crime seria uma pistola calibre .45. A motivação é investigada e não está descartada a hipótese de relação com o tráfico de drogas.

A área foi isolada por agentes da PM para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.