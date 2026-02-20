Metrô do Recife: Ramal Camaragibe será reaberto parcialmente no final da manhã desta sexta-feira (20)

Segundo a companhia, problema começou na noite da quarta (18), entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife informou que o Ramal Camaragibe será reaberto nesta sexta-feira (20), às 11h, em operação parcial.

A circulação ocorrerá em via singela no trecho entre a Estação Camaragibe e a Estação Rodoviária. Já da Estação Rodoviária até a Estação Coqueiral, os trens circularão normalmente nas duas vias.

O ramal estava sem operação desde a noite da quarta-feira (18) no trecho entre as estações Camaragibe e Estação Cosme e Damião, na Linha Centro.

Segundo a CBTU, equipes técnicas iniciaram os reparos ainda durante a noite. No entanto, durante a fase final de testes realizada na madrugada desta sexta (20), foram identificados novos problemas técnicos, o que adiou a reabertura total.

A companhia informou que os técnicos continuarão trabalhando para o restabelecimento completo do sistema. A operação plena do ramal depende da conclusão dos reparos.

