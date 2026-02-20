Metrô do Recife: Ramal Camaragibe segue paralisado após falha elétrica e sem previsão de retorno
Segundo a companhia problema teve início por volta das 22h50 da quarta-feira (18), no trecho entre as estações Estação Camaragibe e Estação Cosme e Damião
Publicado: 20/02/2026 às 07:43
O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
O ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife segue sem operação na manhã desta sexta-feira (20), após falha técnica registrada na rede aérea.
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, o problema teve início por volta das 22h50 da quarta-feira (18), no trecho entre as estações Estação Camaragibe e Estação Cosme e Damião, que integram a Linha Centro.
Segundo a companhia, equipes técnicas iniciaram os trabalhos ainda durante a noite para restabelecer o sistema elétrico responsável pela alimentação dos trens. No entanto, durante a etapa final dos testes realizados na madrugada desta sexta (20), novos problemas técnicos foram identificados, o que impediu a reabertura do ramal.
A CBTU informou que os técnicos seguem atuando para normalizar o sistema e que a previsão é de retomada parcial da operação até o final da manhã, inicialmente com circulação em via singela entre Camaragibe e Rodoviária.
Ainda segundo a concessionária, a operação plena do trecho, no entanto, depende da conclusão total dos reparos.