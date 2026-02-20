Defensoria recomenda que Recife não aplique penalidades a carroceiros até regulamentação da lei

Município tem 30 dias para apresentar cronograma de regulamentação e medidas de transição para trabalhadores afetados pela retirada das carroças

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) expediu recomendação à Prefeitura do Recife para que não aplique multas nem realize apreensões de veículos de tração animal enquanto não houver regulamentação completa da política prevista na Lei Municipal nº 17.918/2013, atualizada pela Lei Municipal nº 19.410/2025.

O documento, publicado no Diário Oficial da instituição no último sábado (14), trata da retirada gradual das carroças das ruas da capital e da necessidade de implementação das medidas compensatórias previstas em lei.

Segundo a DPPE, o fim do prazo de prorrogação para uso dos veículos, encerrado em 31 de janeiro de 2026, exige a adoção de políticas de transição econômica para os trabalhadores cadastrados.

De acordo com a Instituição, a recomendação aponta a necessidade de regulamentação dos procedimentos administrativos, definição de critérios técnicos para avaliação de veículos e animais, e organização de cadastro atualizado dos proprietários.

A Defensoria também orienta que o município institua programas de qualificação profissional e avalie a concessão de apoio financeiro durante o período de transição. A aplicação de sanções deve ocorrer apenas em casos comprovados de maus-tratos.

A Prefeitura do Recife tem prazo de 30 dias para informar as providências adotadas e apresentar cronograma de execução das medidas.

