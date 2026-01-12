Protesto dos carroceiros segue rumo à Defensoria Pública, no Centro do Recife

A ato faz parte de uma série de manifestações contrárias a lei municipal que irá proibir veículos de tração animal de circular no Recife partir do dia 31 de janeiro.

Protesto dos carroceiros seguem rumo à Defensoria Pública, no Centro do Recife (Foto: Marina Torres)

Os carroceiros que estavam reunidos na manhã desta segunda-feira (12) no bairro do Bongi, na Zona Oeste do Recife, estão seguindo em protesto rumo à Defensoria Pública de Pernambuco, na área central da capital pernambucana, onde será entregue uma “denúncia de exclusão social”.

A ato, que passará pela Avenida Abdias de Carvalho e Conde da Boa Vista, faz parte de uma série de manifestações contrárias a lei municipal que irá proibir veículos de tração animal de circular no Recife partir do dia 31 de janeiro.

Entre os pontos que constam na denúncia dos carroceiros, obtidas com exclusividade pelo Diario de Pernambuco, estão alegações contrárias a “destruição de instrumentos de trabalho;

retirada forçada de meios de subsistência;

violência institucional;

desemprego forçado; e insegurança social."

“A referida lei vem sendo utilizada como instrumento de perseguição e eliminação social de trabalhadores pobres”, destaca um trecho da denúncia.

Os carroceiros garantiram que não haverá interdição de vias com queima de pneus como aconteceu em atos anteriores. Esse é o quinto ato, primeiro de 2026, em menos de um ano.

A Prefeitura do Recife já realizou duas rodadas de censo de cadastramento com o objetivo de identificar os tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças na cidade.

O cadastramento é obrigatório para quem deseja ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

Segundo a gestão municipal, quem cumprir os requisitos estabelecidos poderá receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue. Também estão previstas a entrega das bicicletas elétricas, que custarão aos carroceiros 60 parcelas de R$ 100.