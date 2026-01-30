Carroceiros do Recife fazem protesto e fecham ruas no Centro

Carroceiros contestam lei municipal que entra em vigor no sábado (31), proibindo a circulação de veículos de tração animal

Carroceiros contestam lei municipal que entra em vigor no sábado (31) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Os carroceiros voltaram a bloquear as vias do Centro do Recife , nesta sexta (30), em novo ato contra a lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal na capital pernambucana. Essa norma está prevista em vigor no sábado (31).

Nesta sexta, integrantes da categoria saíram em passeata do bairro do Bongi, na Zona Oeste da capital pernambucana, até a sede do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em Santo Amaro, na área central.

Imagens feitas pela equipe do Diario mostram carroceiros fechando o trânsito na Rua Visconde Suassuna.

“O principal objetivo da manifestação de hoje é o adiamento dessa lei municipal, pois sabemos que a revogação é muito difícil de acontecer agora. Em nenhum momento houve realmente um diálogo com a classe e com as pessoas que dependem do trabalho de carroças. Também não é só o trabalho, tem a questão da cultura e da revogação”, explicou o representante dos carroceiros, Eklesiartes da Silva.

A Prefeitura do Recife já realizou duas rodadas de censo de cadastramento com o objetivo de identificar os tutores e mapear a quantidade de cavalos e carroças na cidade.

O cadastramento é obrigatório para quem deseja ter acesso aos benefícios do Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal.

Segundo a gestão municipal, quem cumprir os requisitos estabelecidos poderá receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo entregue. Também estão previstas a entrega das bicicletas elétricas, que custarão aos carroceiros 60 parcelas de R$ 100.

