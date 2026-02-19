Dor no peito exige atenção após as festas

"Durante esforço físico intenso ou estresse emocional, comuns no Carnaval, o coração passa a exigir mais oxigênio", explica o especialista (Rafael Vieira/DP Foto)

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Em meio à animação do Carnaval, quando os foliões passam horas dançando, caminhando e consumindo bebidas alcoólicas sob sol intenso, os sinais de alerta do corpo não devem ser ignorados. A dor e desconforto no peito, em muitos casos, indicam angina, uma condição que pode preceder o infarto.

A angina geralmente ocorre devido à obstrução das artérias coronárias por placas de gordura, colesterol ou cálcio, estando diretamente relacionada à redução do fluxo sanguíneo para o coração. “Durante esforço físico intenso ou estresse emocional, comuns no Carnaval, o coração passa a exigir mais oxigênio. Se as coronárias não conseguem suprir essa demanda, surge a dor”, explica o cardiologista do Hospital Jayme da Fonte, Edmar Freire.

O desconforto costuma se manifestar como aperto ou sufocação no tórax, podendo irradiar para o braço esquerdo, costas ou pescoço e geralmente tem duração inferior a 10 minutos, com alívio rápido após repouso. Náuseas, suor frio, palidez e falta de ar também se fazem presentes. Em mulheres, diabéticos e idosos, a angina pode se manifestar diferentemente: “Nestes casos, o diagnóstico clínico é mais desafiador pois depende de um índice de suspeição maior”, explica o especialista.

Apesar de ser um sinal de alerta importante, a angina não deve ser vista como a primeira manifestação clínica das doenças cardiológicas. “Há casos em que o infarto é a primeira manifestação da doença coronariana, devido à ruptura de uma placa instável e à formação de um trombo”, destaca Freire. Por isso, é essencial controlar os fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto e tabagismo.

“Se a dor no peito for intensa, durar mais de dez minutos ou apresentar comportamento recorrente, o folião deve se dirigir a uma emergência cardiológica para avaliação”, reforça o cardiologista. “Não deixe de brincar o carnaval, mas aja com prudência, moderação e bom senso”, finaliza.

