"Atletas de fim de semana" tem mais chances de se lesionar

Apesar dos benefícios da prática esportiva, a falta de preparo físico aumenta as chances das lesões articulares

"Essa forma eventual de exercitar-se ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade acumulados na semana", explica o especialista (Rafael Vieira/DP Foto)

As obrigações do dia a dia acabam interferindo na regularidade dos exercícios físicos. Por isso, nos últimos anos, para fugir do sedentarismo, a prática desportiva ao longo dos finais de semana vem se popularizando.

Esses são os “atletas de fim de semana”, que concentram a maior parte de suas atividades físicas e esportivas em um ou dois dias, geralmente nos finais de semana. Porém, a prática representa um aumento no risco de lesões. O médico ortopedista do Hospital Jayme da Fonte, Carlos Frederico, e da clínica SOLB, explica os benefícios associados a essa prática.

“Essa forma eventual de exercitar-se ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade acumulados na semana, melhora o humor, a qualidade do sono e a saúde cardiovascular, com estudos sugerindo que concentrar a atividade física (cerca de 150 minutos de intensidade moderada) em 1 ou 2 sessões pode oferecer benefícios cardiovasculares”.

No entanto, quando o corpo não recebe estímulo regular ao longo da semana e, de repente, é submetido a esforços intensos e sem preparo adequado, os músculos, tendões e articulações são facilmente sobrecarregados. Essa ausência de treino regular leva à perda de condicionamento e elasticidade, aumentando os riscos de lesões nos atletas de fim de semana.

Caso identifique dor durante ou após o movimento, inchaço, dificuldade de movimentação, vermelhidão e calor sobre a articulação, é necessário interromper a atividade imediatamente. Esses são os principais sinais de uma lesão articular e seguir com o exercício pode piorá-la.

A recomendação médica é aplicar compressas de gelo de 15 a 20 minutos, 3 a 4 vezes ao dia e, se não houver melhora em até 48 horas, o “atleta” deve procurar um médico ortopedista.

O segredo para balancear a vida pessoal e profissional com a necessidade de se exercitar ao longo da semana é integrar o movimento à rotina e priorizar a consistência. “Realize pelo menos 2 a 3 sessões de 30 minutos de alongamento e exercícios de força durante a semana para manter o corpo preparado para o fim de semana, com o objetivo de reduzir o risco de lesões”, finaliza o especialista.

