Cirurgias plásticas aumentam durante o verão, diz especialista do Jayme da Fonte

Em 2024, foram registrados mais de 2 milhões de procedimentos estéticos e cirúrgicos

O cirurgião plástico, Roberto Braga, explica os cuidados necessários para o pós-operatório no período do verão (Sandy James/DP Foto)

Com a chegada do verão, os brasileiros passam a se preocupar ainda mais com a estética e beleza. Consequentemente, a procura pelas cirurgias plásticas aumenta durante a estação.

Em 2024, o Brasil ficou em primeiro lugar no número de cirurgias plásticas realizadas, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Foram mais de 2 milhões de operações cirúrgicas.

A comodidade em realizar um procedimento ao longo das férias atrai muitos, mas a escolha também pode apresentar algumas dificuldades relacionadas ao tempo quente. O cirurgião plástico do Hospital Jayme da Fonte, Roberto Braga, explica os cuidados necessários para o pós-operatório no período do verão.

“Muitas pessoas correm para fazer cirurgia no final do ano porque vão ter recesso, mas elas precisam ter noção de que o sol é inimigo da cicatriz. Ao fazer uma cirurgia durante o verão, não vai poder se expor ao sol na praia e piscina já que a exposição inadequada aos raios solares e ao calor extremo afetam as células responsáveis pela cicatrização, os fibroblastos”.

Cicatrizes hiperpigmentadas, formação de queloides, risco elevado de inflamação e aumento nas chances de infecções são alguns dos resultados da exposição ao sol no período de cicatrização. O ideal é esperar, no mínimo, 30 dias após a cirurgia para realizar qualquer contato com os raios solares.

Mas, algumas novidades na área vem tornando os procedimentos cada vez menos invasivos e, por consequência, reduzindo essas complicações.

O uso de aparelhos e instrumentos mais modernos, por exemplo, permitem incisões menores que reduzem o tempo de internamento e de recuperação dos pacientes.

Outros avanços são a realização de cirurgias somente com sedação, mesmo em cirurgias mais extensas, com quatro ou cinco horas de duração, e o uso dos nano enxertos de gordura para complementar a plástica de mama ou preencher a face.

Esses avanços no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas minimamente invasivas podem vir a reduzir esses cuidados pós-operatórios mas, por enquanto, a cautela e o descanso ainda se fazem extremamente necessários para uma cicatrização satisfatória, principalmente ao longo da temporada de calor.

“Hoje, o mundo vive em torno do trabalho, da produção. Então, o momento ideal para realização e recuperação da cirurgia é quando você pode ficar afastado das suas atividades trabalhistas. O pós-operatório também requer repouso. Não é só ficar parado em cima de uma cama, mas evitar o menor estresse possível”, finaliza Braga.

