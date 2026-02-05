Ablação percutânea permite tratamento de tumores com menos complicações

O procedimento para tratamento de tumores traz menos complicações do que a cirurgia convencional

A ablação percutânea é minimamente invasiva e permite uma recuperação com menor risco de complicação (Marina Torres/DP Foto)

Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), foram diagnosticados cerca de 704 mil casos de câncer no Brasil, apenas em 2025. Uma das principais formas de tratar os tumores malignos e benignos ainda é a sua remoção através da cirurgia tradicional.

Mas, um novo procedimento vem ganhando reconhecimento por proporcionar uma recuperação mais rápida e uma menor taxa de complicações operatórias, quando comparada à cirurgia convencional: a ablação percutânea.

A ablação é realizada a partir da introdução de uma agulha, pela pele, guiada em tempo real por um aparelho de ultrassom de alta resolução ou por tomografia computadorizada, dentro do nódulo tumoral.

“Nós conseguimos verificar a eficácia do processo realizando uma tomografia ou ultrassom com contraste. Se uma alguma área ainda demonstrar impregnação pelo tumor, já fazemos a ablação da região no mesmo procedimento”, explica o médico intervencionista do Hospital Jayme da Fonte, Laécio Leitão.

Dependendo do tamanho do tumor, é aplicado uma grande quantidade de energia térmica que queima ou congela as células cancerígenas, destruindo a área desejada. Por ser um método cirúrgico minimamente invasivo seguro e eficaz que pode ser aplicada em vários tumores, seja como terapia única, seja como complementar, principalmente no tratamento de câncer focal do fígado, rim, tireoide e próstata.

No Recife, a introdução da ablação por radiofrequência no tratamento de tumores no fígado foi feita pela equipe do próprio Laécio, ainda em 2002. “Naquela época, realizamos a ablação de nódulos no fígado e pulmão em pacientes mais graves para que pudessem ser submetidos a uma cirurgia aberta mais demorada e complexa. Os resultados foram muito bons, já que nos últimos dez anos sua indicação expandiu, se consolidando como um tratamento curativo localmente”, comenta o especialista.

O médico ainda reforça a necessidade de avaliação de cada caso clínico por uma equipe oncológica multidisciplinar para que o melhor tratamento para o paciente seja implementado.

O Hospital Jayme da Fonte é referência na saúde pernambucana e conta com uma equipe multiprofissional especializada em diversas áreas. A unidade também possui máquinas de ressonância magnética e tomografia computadorizada de última geração que permitem precisão e detalhamento no diagnóstico das lesões, urgência e emergência 24h e consultas ambulatoriais.

