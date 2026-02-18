'Os Irresponsáveis' desafia fim da folia e arrasta multidão na Quarta-feira de Cinzas

Bloco percorre ruas do Arruda até Água Fria com sete trios elétricos e mantém tradição de 43 anos no pós-Carnaval

'Os Irresponsáveis' agita foliões na Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

O bloco de carnaval Os Irresponsáveis desafia, há mais de quatro décadas, a ideia de que a Quarta-feira de Cinzas marca o fim da folia. Há 43 anos, o bloco mantém a tradição de levar animação às ruas do Recife mesmo após o encerramento oficial do carnaval. Neste ano não foi diferente e a agremiação reuniu foliões que resistem a se despedir da festa.

O desfile teve início no bairro do Arruda e seguiu até Água Fria, percorrendo cerca de 2,5 quilômetros. Ao longo do trajeto, que começou na Rua do Machado e teve como ponto final a feira de Água Fria ,sete trios elétricos animaram o público.

A programação contou com apresentações da Banda Avelloz, Banda Twister, Banda Punk Brega, além dos shows de Silvana Salazar, Carlinhos Beleza, Beleza Pura e Asas da América.

Fundado em março de 1983, o bloco sai na Quarta-feira de Cinzas. Atualmente é uma das tradições pós-carnaval do Recife, fazendo jus ao público “irresponsável”, que no dia seguinte, na quinta (19) retorna às atividades habituais.