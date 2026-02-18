diariodepernambuco.com.br
Após pausa para o Carnaval, semifinalistas focam nos jogos de volta do Campeonato Pernambucano

Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport retornam foco para o mata-mata do Estadual de 2026

Caio Antunes

Publicado: 18/02/2026 às 15:11

Semifinalistas do Pernambucano retornam para treinamentos após o Carnaval/Rafael Vieira/CNC, Divulgação/Retrô, Evelyn Victoria/SCFC e Igor Cysneiros/SCR

Passada a pausa por conta do Carnaval, as quatro equipes semifinalistas do Campeonato Pernambucano retornam o foco para os jogos de volta da competição. Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport voltaram aos treinamentos com foco na busca por uma vaga na final do Estadual de 2026.

Os elencos das equipes restantes do Pernambucano receberam período de folga devido às festividades e ao tempo sem partidas. Agora, os times retornam à rotina normal de treinos em preparação para as semifinais, que ocorrerão no sábado (21) e domingo (22).


Náutico

O Timbu já promoveu a retomada das atividades desde a última segunda-feira (16). A equipe alvirrubra contará com a semana cheia e ininterrupta de treinos até o clássico contra o Santa Cruz. O Náutico receberá a Cobra Coral no próximo domingo, às 18h, no estádio dos Aflitos, com vantagem de 1 a 0 no placar agregado.

Retrô

A Fênix de Camaragibe também se reapresentou na última segunda-feira de Carnaval. Com o calendário mais apertado por ter disputado a fase de quartas de final, o Retrô buscou aproveitar o tempo livre para recuperar fisicamente o elenco antes da partida de volta contra o Sport. O clube azulino visitará a equipe leonina neste sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro. O confronto de ida contou com vitória rubro-negra por 1 a 0.

Santa Cruz

O elenco do Santa Cruz recebeu folga na última terça-feira (17) e na manhã desta quarta (18) já retornou aos trabalhos no estádio do Arruda. As atividades seguem sendo comandadas pelo técnico interino Fábio Cortez, com foco no Clássico das Emoções contra o Náutico. A Cobra Coral buscará reverter o placar adverso nos Aflitos para chegar na decisão do Estadual.

Sport

Assim como o Retrô, o Sport também contou com a reapresentação do elenco na última segunda-feira. A semana cheia de trabalhos no clube leonino vem contando com treinamentos no CT José de Andrade Médicis e no estádio da Ilha do Retiro. O time do técnico Roger Silva foca em forte preparação até o duelo deste sábado, contra a Fênix de Camaragibe, diante do seu torcedor.

 

 

