Bolsonaro recebe senadores do PL na Papudinha nesta quarta-feira (18)

De acordo com o líder da legenda no Senado, Carlos Portinho (PL - RJ), o tema da visita foi a eleição presidencial de 2026: "Conversamos sobre o futuro do país"

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira de cinzas (18/2), a visita do presidente do PL no Rio de Janeiro, Bruno Bonetti, suplente do senador Romário (PL-RJ), e do partido no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ). Segundo Portinho, o tema discutido na Papudinha, prisão onde Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, foi as eleições de 2026.

O senador afirmou para a imprensa, ao sair da visita, que Bolsonaro se mostrou “entusiasmado”, ao falar sobre a pré-candidatura do filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), à Presidência da República.

"Conversamos sobre o futuro do país, sobre a situação em diversos estados, sobre a candidatura do Flávio que se consolidou, trazendo novos apoios e vem mostrando isso nas pesquisas. Foi uma decisão acertada. Flávio representa Bolsonaro e todos nós. Essas articulações vão seguir. A gente está no momento de começar a avançar na definição [de apoios] para todos os estados e para o país", disse Portinho.

A saúde do condenado por tentativa de golpe de Estado também foi tema comentado pelo parlamentar. De acordo com o líder do PL no Senado, o ex-presidente estava “desnorteado fisicamente no seu caminhar, cambaleando”, e “engasgou durante vários momentos da conversa”.

Confira as informações no Correio Braziliense.