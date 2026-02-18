Reitor da UFPE, Alfredo Gomes, anuncia pré-candidatura ao Governo do estado

O reitor da UFPE anunciou sua candidatura ao governo do estado na chapa do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede), juntamente ao candidato ao senado Paulo Rubem.

Alfredo Gomes, reitor da UFPE, é pré-candidato ao governo do Estado pelo Rede (Lucas Emanuel)

O reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Alfredo Gomes, foi anunciado como pré-candidato ao Governo do Estado pelo grupo político de Túlio Gadêlha (Rede) para as Eleições de 2026. Na ocasião, também foi apresentado o ex-deputado federal Paulo Rubem Santiago como pré-candidato ao Senado.

No evento foi lançado o manifesto com título “Movimento do Sertão ao Cais: Pernambuco é do Povo”, do grupo político de Túlio. O texto propõe a construção de um projeto de desenvolvimento para o estado, enfatizando a superação das desigualdades sociais e territoriais, o fortalecimento da democracia participativa e a valorização da educação, da ciência, da cultura e do trabalho. Além de políticas públicas voltadas à segurança pública, acesso à água e ao saneamento básico, assim como foco na geração de trabalho e valorização dos servidores públicos.

De acordo com Túlio Gadêlha, o manifesto traduz a necessidade de uma nova agenda para Pernambuco. “Pernambuco precisa romper com a polarização vazia e recolocar o povo no centro das decisões. O movimento propõe um projeto que prioriza água e saneamento, educação que transforma destinos, geração de trabalho com desenvolvimento regional e participação popular real no orçamento e nas políticas públicas”, afirmou.

Na candidatura ao Senado, Paulo Rubem Santiago entra na disputa com trajetória nas áreas de economia, políticas públicas e controle social do orçamento, colaborando na elaboração do programa apresentado pelo grupo.