Recife apresenta balanço do Carnaval 2026: 3,7 milhões de foliões nas ruas e R$ 2,8 bi injetados na economia

Os números oficiais do Carnaval 2026 foram apresentados nesta quarta-feira (18) pela Prefeitura do Recife

Prefeito João Campos apresentou números oficiais do Carnaval 2026 (MARINA TORRES/DP)

Cerca de 3,7 milhões de foliões marcaram presença no Carnaval do Recife 2026. Este foi um dos números apresentados pela Prefeitura no balanço geral da folia, nesta quarta-feira (18), no Paço do Frevo.

Conforme os dados apresentados, R$ 2,8 bilhões foram injetados na economia local, gerando 60 mil empregos temporários.

Durante a apresentação dos números oficiais, a Prefeitura da Cidade do Recife destacou que houve uma ocupação da rede hoteleira de 97%, com 502.205 passageiros utilizando o Aeroporto dos Guararapes.

Sobre a estrutura da festa, mais de três mil atrações se apresentaram nos 50 polos de folia. Conforme a PCR, 98% dos artistas são pernambucanos.

O balanço apresentado trouxe a informação que mais de 250 agremiações desfilaram pelas ruas e avenidas da cidade