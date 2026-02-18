O corpo do cantor foi localizado na manhã desta terça-feira (17), dentro da própria casa em Abreu e Lima, no Grande Recife

Cantor de banda de forró é encontrado morto na sua casa, em Abreu e Lima, no Grande Recife (Foto: Reprodução/redes sociais)

O cantor da banda Forró Sem Chinelo, Marcílio Torres da Silva, de 54 anos, morreu após passar mal em casa, na manhã da terça-feira (17), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com as primeiras informações, o artista foi encontrado já sem vida dentro da residência. Até o momento, não há detalhes divulgados sobre velório e sepultamento.

Segundo as informações, Marcílio Torres era vocalista da banda Forró Sem Chinelo e também trabalhava como serralheiro. Ao longo da carreira, participou de diversos eventos culturais no estado, incluindo apresentações no Festival Multicultural e no aniversário da cidade de Abreu e Lima, em 2025.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias em homenagem ao artista.

Nota da Prefeitura de Abreu e Lima

“A Prefeitura Municipal de Abreu e Lima lamenta profundamente o falecimento, confirmado nesta terça (17), do senhor Marcílio Torres da Silva, aos 54 anos.

Em sua trajetória, Marcílio alcançou destaque no segmento cultural abreu-limense, sobretudo por sua atuação à frente da banda ‘Forró Sem Chinelo’. Com o grupo, se apresentou nos mais diversos palcos ao redor do Estado, incluindo várias edições do Festival Multicultural e no aniversário da cidade em 2025. Também era serralheiro de ofício, contribuindo em diversas obras e projetos executados em prol do desenvolvimento do município.

Um grande agente e amigo da cultura, amigo da cidade que sempre defendeu e fez palco de seu talento em forma de música. A Prefeitura institui oficialmente, através do Decreto Nº 009/2026, luto oficial de três dias em homenagem à Marcílio, que agora deixa seu legado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos e sincero pesar. Força para continuar a jornada.”