Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na BR-232, em Bezerros, Agreste de Pernambuco

Acidente na BR-232 aconteceu na tarde desta terça-feira (17), em Bezerros, sentido Recife

Acidente na BR-232 deixou duas pessoas mortas em Bezerros, na tarde da terça (17) (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente na BR-232 deixou dois mortos e três pessoas feridas na tarde desta terça-feira (17), no município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por volta das 14h da terça para atender a um acidente no Km 114 da BR-232, no sentido Recife.

O motorista perdeu o controle e o veículo capotou.

A PRF suspeita que houve aquaplanagem, quando os pneus do carro perdem o contato com o asfalto devido ao acúmulo de água na pista, fazendo o veículo deslizar.

O motorista e quatro passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru.

A equipe da PRF recebeu a informação que dois passageiros faleceram no hospital: uma mulher, de 47 anos, e um homem, de 50.