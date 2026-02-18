Adolescente morre após sofrer descarga elétrica na máquina de lavar em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata
O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (17), dentro da casa da vítima, no bairro de Água Branca, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco
Publicado: 18/02/2026 às 08:14
O corpo da vítima foi levado para o IML (Foto: Romulo Chico/Arquivo DP)
Uma adolescente de 17 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta terça-feira (17), no bairro de Água Branca, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Segundo informações, ela sofreu o choque enquanto manuseava uma máquina de lavar roupas dentro da própria residência.
De acordo com a família, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a ocorrência. No local, a equipe ainda tentou reanimar a adolescente, mas ela não resistiu e teve o óbito confirmado ainda na residência.
A área foi isolada por policiais do 21º Batalhão para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).
Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso registrado como “morte a esclarecer sem indício de crime” está sendo investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos.