Homicídio e suicídio: polícia apura caso homem que jogou cadeirante da janela e se atirou no Recife

Tragédia aconteceu na sexta (13), na Rua Phaelante da Câmara, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Homem de 35 atirou da janela o pai e depois tirou a própria vida

Samu esteve no local do crime (Foto: Diario de Pernambuco)

A tragédia registrada no Edifício Pindorama, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite de sexta (13), é investigada pela Polícia Civil como homicídio consumado seguido de suicídio.

O caso chocou moradores da Rua Phaelante da Câmara, perto do Segundo jardim. Por volta das 19h30.

Um homem de 35 anos jogou da janela de um apartamento do 4º andar um deficiente físico que usava cadeira de rodas.

O caso, segundo cizinhos, envolveu pai e filhho. O rapaz teria tido um surto e praticado o crime e depois tirado a própria vida.

O homem, que não teve o nome divulgado, morreu na hora. A cadeira de rodas ficou destruída com o impacto da queda.

Em seguida, o rapaz, que seria o filho, que também não teve o nome divulgado, se atirou da mesma janela.

Ele ainda foi levado para o Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O que dizem as polícias

Por nota divulgada neste sábado (14), a Polícia Militar informou que uma equipe do 19º Batalhão foi acionada para uma ocorrência com duas vítimas de “queda em altura”.

Os PMs isolaram a área. Também foram acionados o Samu e o Instituto de Medicina Legal (IML).

Também por nota, a Polícia Civil .disse que o registro foi feito pela Equipe da0 Força Tarefa de Homicídios na Capital.

“O suspeito, 35 anos, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar local, mas não resistiu. As investigações seguirão sob a responsabilidade da 3º DPH”, informou.

