Vida Urbana
CARNAVAL

PM retira crianças do Galo da Madrugada após identificar mãe com sinais de embriaguez e situação de vulnerabilidade

Segundo a PM, crianças permaneceram longo período em área próxima aos trios elétricos

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/02/2026 às 11:16

Desfile do Galo da Madrugada 2026/Rafael Vieira/DP Foto

Uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, durante a Operação Carnaval, retirou três crianças, de 1, 5 e 11 anos, do Galo da Madrugada, no sábado (14). Segundo a PM, as crianças estavam acompanhadas da mãe, que apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com a polícia, os irmãos estavam há um longo período em área próxima aos trios elétricos, "local de grande concentração de público".

As crianças foram encaminhadas ao Fórum Thomaz de Aquino, no Centro do Recife, onde o ocorrido foi comunicado às autoridades competentes.

O avô materno foi localizado e assumiu a responsabilidade pelos meninos.

