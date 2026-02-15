Carro alegórico da União de Maricá pega fogo na Sapucaí e deixa quatro feridos

Durante a movimentação, a alegoria avançou em direção à grade de proteção, e quatro pessoas ficaram presas.

Um acidente envolvendo um carro alegórico da União de Maricá deixou ao menos quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo, 15, após o desfile da escola pelo grupo de acesso do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o segundo carro da agremiação apresentou um princípio de incêndio na área de dispersão da Marquês de Sapucaí, espaço destinado às manobras dos veículos depois do encerramento das apresentações.

Durante a movimentação, a alegoria avançou em direção à grade de proteção, e quatro pessoas ficaram presas. Apesar do incidente, os desfiles não foram interrompidos.

Um homem sofreu fratura grave na perna direita após ser atingido pela estrutura. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde deverá passar por cirurgia.

Outras três pessoas tiveram ferimentos leves. Duas foram atendidas e liberadas. A terceira foi levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, para realização de exames complementares.

Em nota, a União de Maricá informou que, ao término do desfile, foi registrado um incidente envolvendo a última alegoria da escola e Itamar de Oliveira. A agremiação afirmou que, desde o ocorrido, acompanha a situação de forma permanente e presta todo o suporte necessário, inclusive com representantes no Hospital Municipal Souza Aguiar. A escola também manifestou solidariedade a Itamar e aos familiares, ressaltando que a prioridade é a saúde e o pleno restabelecimento do envolvido.

