Cunhado de Fernandinho Beira-Mar é preso no Sertão de Pernambuco

Acusado foi apontado como o "braço" do Comando Vermelho no Nordeste e era responsável por distribuir drogas por atacado

Ação que resultou na prisão foi realizada pelas polícias civis de Pernambuco e do Rio de Janeiro (Reprodução/Redes Sociais)

Uma ação conjunta das polícias civis de Pernambuco e do Rio de Janeiro resultou na prisão em Cabrobó, no Sertão do estado, de um homem apontado como distribuidor de drogas por atacado ligado ao Comando Vermelho. Cunhado de Fernandinho Beira-Mar, Marinilson Carneiro da Silva era considerado o “braço” da facção no Nordeste.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o acusado “atuava na manutenção de rotas, negociação com produtores e verificação da qualidade do entorpecente destinado a diferentes localidades do país”.

De acordo com a corporação, a estrutura utilizada pelo acusado tinha “dois eixos principais”. “Um com base em Mogi das Cruzes (SP), voltado à organização de rotas que atravessam o Centro-Sul do país, com conexões internacionais; e outro com base em Cabrobó (PE), utilizado para o escoamento de cocaína para estados do Nordeste e de maconha para diversas unidades da federação”, explica.

O local onde ocorreu a prisão é conhecido como “Polígono da Maconha” pelos registros de produção ilegal de entorpecentes, além de disputas de grupos criminosos. Ainda segundo a nota da PCPE, “importantes rodovias federais que cruzam a área favorecem o transporte e a distribuição da droga”.

“Esta prisão, portanto, é um duro golpe na estrutura da facção criminosa liderada por Beira-Mar no Nordeste. As investigações seguem em andamento para identificar e responsabilizar todos os envolvidos”, finaliza a PCPE.

Participaram da ação policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá), da Polícia Civil do Rio de Janeiro; juntamente com a Diretoria de Inteligência (Dintel) e a Delegacia Circunscricional de Cabrobó, da PCPE.

