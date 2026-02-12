° / °
Carnaval
CARNAVAL 2026

Olinda abre Carnaval 2026 com cortejo de frevo e afoxés

A cidade iniciou oficialmente a folia nesta quinta-feira (12)

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/02/2026 às 17:51

Seguir no Google News Seguir

Cortejo abriu Carnaval 2026 em Olinda/Crysli Viana/DP Foto

Cortejo abriu Carnaval 2026 em Olinda (Crysli Viana/DP Foto)

O Carnaval de Olinda está oficialmente aberto. Com o tema “Tá todo mundo aqui", a cidade iniciou a folia nesta quinta-feira (12) com um cortejo de frevo e afoxés.

Neste ano, o carnaval olindense homenageia Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).

Veja também:

Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

 

carnaval , Carnaval de Olinda , Olinda
Mais de Carnaval
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP