Olinda abre Carnaval 2026 com cortejo de frevo e afoxés
A cidade iniciou oficialmente a folia nesta quinta-feira (12)
Publicado: 12/02/2026 às 17:51
Cortejo abriu Carnaval 2026 em Olinda (Crysli Viana/DP Foto)
O Carnaval de Olinda está oficialmente aberto. Com o tema “Tá todo mundo aqui", a cidade iniciou a folia nesta quinta-feira (12) com um cortejo de frevo e afoxés.
Neste ano, o carnaval olindense homenageia Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).
Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi.
Ver essa foto no Instagram