Recife reajusta tarifas de táxi e amplia horário da Bandeira 2; veja valores

Realinhamento das tarifas de táxi foi adotado na quinta-feira (12) e tem como objetivo repor custos operacionais da categoria, como alta dos combustíveis e manutenção veicular

Táxi Recife (Foto: Josenildo Gomes/CTTU)

Entraram em vigor, na última quinta-feira (12), mudanças no sistema de táxi do Recife. As alterações incluem reajuste das tarifas, ampliação do horário da Bandeira 2 e implantação da bilhetagem antecipada no serviço comum. A informação foi divulgada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Com a atualização, no serviço comum, a bandeirada passa a custar R$ 5,12. O quilômetro rodado foi fixado em R$ 3,35 na Bandeira 1 e R$ 4,05 na Bandeira 2. No serviço especial (hotéis e aeroporto), a bandeirada é de R$ 6,21, com o quilômetro a R$ 4,07 na Bandeira 1 e R$ 4,85 na Bandeira 2. A hora parada custa R$ 26,67 em ambas as modalidades, e a taxa por volume transportado é de R$ 0,39.

O novo decreto também amplia o horário da Bandeira 2. Em dias úteis, a cobrança diferenciada passa a valer das 20h às 6h. Nos fins de semana, será aplicada a partir das 13h do sábado até as 6h da segunda-feira. A Bandeira 2 também poderá ser utilizada durante todo o período do carnaval e no mês de dezembro.

Outra mudança é a implantação da bilhetagem antecipada no serviço comum, modelo já adotado no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. O passageiro poderá consultar e pagar previamente o valor da corrida em guichês, com base em tabelas de destino pré-definidas.

Para aplicar os novos valores, os taxistas devem atualizar os taxímetros junto ao Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (IPEM/PE) ou em oficinas credenciadas, conforme calendário oficial e mediante apresentação do Termo de Permissão regularizado. Informações detalhadas sobre o decreto e as tabelas de destino estão disponíveis no site e no aplicativo do Conecta Recife.

