Carnaval 2026: Janja acompanha acompanha shows ao lado de João Campos no Recife

Primeira-dama estava ao lado do prefeito do Recife e do vice-prefeito durante shows no principal palco da festa

Janja e João Campos comparecem ao segundo dia de carnaval no Recife (Foto: João Campos via Instagram)

A primeira-dama Janja Silva participou do segundo dia de programação do carnaval do Recife, nesta sexta-feira (13), no palco montado no Marco Zero, no Bairro do Recife. Ele esteve acompanhado do prefeito João Campos (PSB) e do vice-prefeito Victor Marques (PCdoB).

Eles assistiram às apresentações em um espaço reservado em frente ao palco principal da festa. Entre as atrações da noite, estavam o Maestro Spok e convidados, incluindo o cantor paraibano Chico César.

Durante o show, Janja dançou ao som das músicas e interagiu com integrantes da gestão municipal presentes no local. Após o encerramento da apresentação, a primeira-dama deixou o bastidor acompanhada do prefeito João Campos.



Presidente Lula no Galo da Madrugada

O presidente Lula deve participar, neste sábado (14), do desfile do Galo da Madrugada, no Recife. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanhou o chefe do Executivo durante visita a uma fábrica de medicamentos no Cabo de Santo Agostinho, nesta sexta-feira (13). Segundo o ministro, esta será a primeira vez que Lula comparece ao bloco como presidente da República.

A última vez que Lula esteve na folia pernambucana foi há 25 anos, em março de 2000, dois anos antes de assumir a Presidência pela primeira vez. Na ocasião, ele acompanhou o desfile do Galo da Madrugada ao lado do Sindicato dos Empregados Domésticos e, no dia seguinte, participou da festa nas ruas do Recife.

Em 2026, na condição de pré-candidato à Presidência para disputar um quarto mandato, Lula retorna ao desfile. A expectativa é que ele se encontre com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD).

