Lula: "O Brasil vai se transformar numa potência na produção de remédios"

Durante visita à fábrica de medicamentos no Cabo de Santo Agostinho, Lula ressaltou que 60% dos medicamentos consumidos no país são produzidos em solo nacional

Presidente Lula (PT) visita fábrica da farmacêutica Aché, no Cabo de Santo Agostinho (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (13), que o Brasil caminha para se tornar uma potência na produção de medicamentos e defendeu o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional para garantir soberania e segurança ao Sistema Único de Saúde (SUS), durante visita à fábrica da farmacêutica Aché, em Cabo de Santo Agostinho. “Somos brasileiros e não desistimos nunca. Acreditamos que o Brasil vai se transformar numa potência na produção de remédios”, declarou o presidente.

Segundo Lula, o país já reduziu significativamente sua dependência externa. “Há alguns anos, a gente tratava o Brasil como se fosse um país incapaz de produzir seus próprios remédios. E, agora, 60% dos medicamentos consumidos já são produzidos no Brasil. Significa que a gente já não é tão dependente como era alguns anos atrás. E nós temos condições de produzir 100% do nosso remédios aqui”, destacou.

A visita ocorreu na unidade da Aché que, de acordo com a empresa, produziu 3,2 bilhões de comprimidos em 2025 e atende cerca de 50 milhões de pacientes no Brasil e no exterior. Lula ressaltou que o fortalecimento de empresas nacionais reduz riscos de desabastecimento e amplia a autonomia do país na área da saúde.

Autonomia na produção

“O que depender de mim, da governadora, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento e do governo federal, vocês podem ter certeza: nós vamos trabalhar para que o Brasil chegue a produzir 100% dos medicamentos de que precisa”, afirmou.



O presidente também disse que o crescimento da indústria de remédios ajuda a fortalecer o Sistema Único de Saúde. Hoje, cerca de 35% do faturamento da fábrica Aché está ligado a vendas destinadas ao SUS, incluindo o programa Farmácia Popular.



O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou ainda que o governo tem atuado para acelerar processos regulatórios e incentivar a inovação no setor, reduzindo gargalos históricos.

“Tem uma empresa nacional produzindo aqui e fazendo parcerias. A Aché tem parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e tem um papel muito importante na BioNTech. Essas parcerias com a Fundação Oswaldo Cruz são para pegar tecnologia de medicamentos de outros países, trazer para cá, desenvolver aqui, gerar emprego, renda, tecnologia e tratamento para as pessoas aqui.”

