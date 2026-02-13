Lula chega ao estado para visitar fábrica de medicamentos em Suape

Acompanhado pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pelo prefeito do Recife, João campos (PSB), ele chegou ao complexo da Aché por volta das 16h30, de helicóptero. A governadora Raquel Lyra (PSD) é esperada.

Presidente visitou fábrica em Suape nesta sexta-feira (13) (DP)

No sábado (14), ele estará no Recife para acompanhar o tradicional desfile do bloco Galo da Madrugada.

Acompanhado pela governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), e pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), o presidente chegou ao complexo da Aché por volta das 16h30.

Também estão na comitiva presidencial o vice- presidente, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A fábrica passa por expansão para produção de medicamentos estéreis líquidos.

Segundo o governo federal, a agenda integra a política para fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), inserida no contexto da Nova Indústria Brasil (NIB).

O objetivo é aumentar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos, reduzindo a dependência do mercado internacional.

