Carnaval 2026: Lula marca presença no Galo da Madrugada após 24 anos

Em 4 de março de 2000, Lula acompanhou o desfile do Galo e, no dia seguinte, participou do carnaval do Recife

Lula no Carnaval do Recife (05.03.2000) (Rosângela Martins/Acervo DP)

O presidente Lula deve comparecer ao Galo da Madrugada, bloco mais tradicional da capital pernambucana, neste sábado de Carnaval (14). Segundo o Palácio do Planalto, a agenda do presidente da República inclui passagens por Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em Recife, o chefe do Executivo cumpre primeiro agenda na fábrica da Aché, nesta sexta-feira (13).

Uma das passagens mais emblemáticas de Lula pelo carnaval ocorreu durante o Galo da Madrugada, nos anos 2000, quando estava a dois anos de se tornar presidente. No dia 4 de março de 2000, ele acompanhou o desfile do Galo do Sindicato dos Empregados Domésticos e, no dia seguinte, participou da folia nas ruas do Recife.

Agora, em 2026, quando é pré-candidato à presidência para tentar seu quarto mandato, o líder do Executivo participa novamente do desfile do Galo. Desta vez, Lula deve se encontrar com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora do estado, Raquel Lyra (PSD).

O Galo da Madrugada é um dos principais símbolos da cultura pernambucana, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos nas ruas do centro do Recife. Em ano de eleições gerais, a passagem de Lula também pode representar um aceno amistoso aos pré-candidatos ao governo do Estado, Raquel e João.