Shevchenko canta Padre Marcelo para acalmar briga no carnaval do Recife: "Deus te quer sorrindo"

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o artista de brega-funk, Shevchenko, cantando "Deus está aqui", do Padre Marcelo Rossi, durante uma briga generalizada em um bloco na Mustardinha, Zona Oeste do Recife

Confusão aconteceu na noite da quarta (10), na Mustardinha, Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Viralizou nas redes sociais um vídeo do cantor de brega-funk Shevchenko cantando “Deus está aqui”, do Padre Marcelo Rossi, durante uma briga generalizada em um bloco na Mustardinha, Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu na noite da quarta (10).

Nas imagens, é possível ver pessoas correndo e policiais militares intervindo com bombas de gás lacrimogêneo. Não há registro de feridos.

“Vamos terminar na paz, vamos respeitar, na moral. Tem criança aí. Qualquer problema, nunca esqueçam de Deus”, disse o cantor.

Em seguida, ele cantou o refrão da música religiosa: “E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo”.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), informou que “um cantor entoou músicas com incitação à violência”, o que teria provocado brigas generalizadas entre foliões, já perto do encerramento do desfile.

“O evento foi encerrado por volta da meia-noite e, durante a dispersão, parte do público arremessou objetos contra os policiais, sendo necessário o uso diferenciado da força para conter as agressões. Não houve registro de feridos”, diz a nota.

Por fim, a PM divulgou que “após o término, uma grande quantidade de pessoas seguiu para o Clube Ferroviário, na Av. 21 de Abril, onde ocorria uma festa privada. No local, houve interdição da via e desordem, exigindo nova intervenção da Polícia Militar. Diante de agressões contra o efetivo, novamente foi empregado o uso diferenciado da força para restabelecer a ordem”.

O que diz o Bloco do Palhaçada

O Bloco do Palhaçada, evento no qual aconteceu a situação, se pronunciou nas redes sociais. Confira na íntegra:

“Família Palhaçada não compactua com nenhum tipo de violência, principalmente quando se trata do BLOCO PALHAÇADA, onde nosso intuito é trazer alegria para nossa comunidade. Estamos extremamente tristes com todos os ocorridos, e vamos trabalhar para que não volte a repetir, porque a segurança do nosso público sempre estará em primeiro lugar. Queremos alegria, queremos paz, queremos a avenida cheia como todos os anos, queremos a comunidade em festa, violência jamais.

Bom Carnaval Para todos”, postou a conta oficial do bloco.

