Náutico anuncia Edson Miolo como novo técnico do sub-20 do clube
O profissional retorna ao Náutico após ter passado pelos Aflitos como jogador
Publicado: 13/02/2026 às 18:35
Edson Miolo, novo técnico sub-20 do Náutico (Divulgação / Náutico)
O Náutico anunciou nesta sexta-feira (13) o novo técnico da categoria sub-20 do clube. Trata-se do profissional Edson Miolo, que retorna aos Aflitos após passagem como jogador em 2009.
O comandante chega ao Náutico tendo acumulado a experiência como técnico principal no Pesqueira, ainda em 2011. Edson Miolo ainda tem em sua formação passagens no futebol de Portugal.
O novo profissional chega para comandar uma reestruturação na base alvirrubra. Os jovens do Timbu vêm de uma eliminação recente na primeira fase da Copinha de 2026, ainda com o treinador Levi Gomes.
