diariodepernambuco.com.br
Náutico
BASE

Náutico anuncia Edson Miolo como novo técnico do sub-20 do clube

O profissional retorna ao Náutico após ter passado pelos Aflitos como jogador

Caio Antunes

Publicado: 13/02/2026 às 18:35

Seguir no Google News Seguir

Edson Miolo, novo técnico sub-20 do Náutico/Divulgação / Náutico

Edson Miolo, novo técnico sub-20 do Náutico (Divulgação / Náutico)

O Náutico anunciou nesta sexta-feira (13) o novo técnico da categoria sub-20 do clube. Trata-se do profissional Edson Miolo, que retorna aos Aflitos após passagem como jogador em 2009.

Veja também:

O comandante chega ao Náutico tendo acumulado a experiência como técnico principal no Pesqueira, ainda em 2011. Edson Miolo ainda tem em sua formação passagens no futebol de Portugal.

O novo profissional chega para comandar uma reestruturação na base alvirrubra. Os jovens do Timbu vêm de uma eliminação recente na primeira fase da Copinha de 2026, ainda com o treinador Levi Gomes.


Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Náutico , Novo Técnico , Sub-20
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP