Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta sexta (13)
O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero.
Publicado: 13/02/2026 às 18:31
Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)
A folia já reina em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, já fizeram milhares de pessoas festejarem durante a abertura, nesta quinta-feira (12).
A programação dessa sexta (13) promete agitar ainda mais o carnaval na cidade, com grandes apresentações no palco mais central do Recife. O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:
Marco Zero
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
CONFIRA A TRANSMISSÃO AO VIVO, DIRETO DO MARCO ZERO