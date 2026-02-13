Carnaval 2026: veja ao vivo os shows do Marco Zero nesta sexta (13)

O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero.

Abertura do carnaval no Marco Zero, no Recife (Wesley D'Almeida/ PCR)

A folia já reina em Pernambuco! No Carnaval 2026 do Recife, os shows do Marco Zero, no Centro da cidade, já fizeram milhares de pessoas festejarem durante a abertura, nesta quinta-feira (12).

A programação dessa sexta (13) promete agitar ainda mais o carnaval na cidade, com grandes apresentações no palco mais central do Recife. O Diario de Pernambuco traz a transmissão dos shows ao vivo, direto do Marco Zero. Confira:

Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial

18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar

20h - Vanessa da Mata

22h - Iza

0h - Raphaela Santos

CONFIRA A TRANSMISSÃO AO VIVO, DIRETO DO MARCO ZERO