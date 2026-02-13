Vai chover no carnaval todo? Apac revela previsão de sábado (14) até Quarta de Cinzas (18)

Segundo a Apac, Sábado terá chuva no início do Desfile do Galo da Madrugada. Agreste e sertão também terão precipitações durante as festas

Chuva alagou ruas no Recife nesta sexta (13) (Sandy James/DP)

Quem vai brincar o Carnaval 2026 em Pernambuco deve se preparar para chuva.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, nesta sexta (13), a previsão do tempo para o período que vai do sábado (14) até a Quarta-Feira de Cinzas (18).

O meteorologista da Apac Romílson Ferreira informou, por meio de vídeo divulgado pela agência, que o Sábado de Zé Pereira, quando acontece do desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife, previsão é de chuva fraca a moderada em todo o estado.

No litoral, as precipitações devem acontecer de madrugada e nas primeiras horas da manhã.

No Agreste e Sertão, a meteorologia aponta para chuvas nos períodos da tarde e noite.



Entre domingo e terça de carnaval, devem ser registradas mais chuvas no litoral e na Zona da Mata.

Essas precipitações, de fracas a moderadas, estão previstas para o período da madrugada.



No Agreste e, principalmente, no sertão, haverá, segundo a Apac, chuvas até moderadas.

Na Quarta de Cinzas, a previsão é de chuvas “mais significativas” no estado., podendo chegar a precipitações moderadas.



Veja índices

Chuva fraca: 2 a 10 mm

Chuva fraca a moderada: 10 a 30 mm

Chuva moderada: 30 a 50 mm

Chuva moderada a forte: 50 a 100 mm

Chuva forte: mais de 100 mm