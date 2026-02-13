Apac não descarta chuva para a Sexta-feira de Carnaval em todo litoral de Pernambuco

Embora Pernambuco tenha amanhecido nesta sexta-feira (13) sem chuva, a Apac alerta que existe o risco de pancada moderada, pontualmente forte, na Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul

VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)

Apesar de a madrugada e início da manhã ter sido apenas de céu nublado e pouca neblina, a Sexta-feira de Carnaval em Pernambuco pode ser também de chuva.

É o que prevê a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

Em aviso meteorológico publicado no final da noite desta quinta-feira (12), a Apac indica a possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada, pontualmente forte, na região que abrange todo o litoral do estado.

O alerta tem validade até as 23h49 desta sexta-feira (13).

Depois de uma quinta-feira com acúmulo de água considerável em diversos municípios do estado, a sexta começou sem chuva.

Conforme o quadro de monitoramento de chuva em tempo real da Apac, até as 7h15 desta sexta, nenhuma localidade de Pernambuco chegou a registrar, nas últimas 6 horas, acúmulos que superassem os 5mm.

Considerando as últimas 24 horas, Condado, Itaquitinga e Aliança, na Mata Norte do estado, registraram as chuvas com mais volume de água: 45mm, 42mm e 33mm, respectivamente.