Carnaval 2026: Camaragibe faz abertura oficial da folia neste sábado (14); veja a programação
A abertura oficial ocorre no polo Dona Céa, localizado na Vila da Fábrica, a partir das 18h
Publicado: 13/02/2026 às 12:26
Abertura Oficial do Carnaval de Camaragibe (Foto: Francisco Barbosa/PNCg Arquivo)
Com o 1º Encontro de Tambores, o Carnaval de Camaragibe começa oficialmente neste sábado (14), dando início a cinco dias de festa em três polos distribuídos no município.
A abertura está marcada para acontecer na Vila da Fábrica, a partir das 18h, com cortejo de maracatus, homenagens e apresentações culturais e musicais.
De acordo com a prefeitura, a programação carnavalesca reúne atrações locais e nomes nacionais, como Joyce Alane, Priscila Senna, Raphaela Santos, Grupo Revelação, Pixote e Ferrugem, distribuídos ao longo dos dias de festa.
A estrutura do evento contará com central de serviços com atendimento médico, espaço voltado ao cuidado de crianças, monitoramento por câmeras de segurança e ações de mobilidade e organização para o público.
Encontro de Tambores
O Encontro de Tambores será realizado pela primeira vez e presta homenagem ao Mestre Maureliano e a Dona Céa.
A concentração começa às 18h em frente à Galeria da Vila da Fábrica.
Em seguida, os maracatus saem em cortejo até o palco, acompanhados por clarinada e sob comando de Garnizé. Durante a cerimônia, ocorre a entrega das chaves aos Monarcas do Carnaval.
Após as homenagens, sobem ao palco a Mestra Joana (Encanto do Pina), o Mestre Fabinho (Estrela Brilhante) e o Mestre Anderson (Cabeça de Negro) para apresentação conjunta das loas das nações, respeitando a ordem de fundação, da mais antiga à mais recente.
Programação do carnaval de Camaragibe, por polo
POLO DONA CÉA, NA VILA DA FÁBRICA
SEXTA-FEIRA - 13/02
18h00 - Lia de Camaragibe
19h40 - Lia de Itamaracá
20h00 - D’melococo
22h00 - Edy Fernandes
23h00 - O Corujão
SÁBADO - 14/02 - Abertura Oficial
18h00 - Concentração - Os Clarins De Momo
18h30 - Garnizé/Cortejo
19h00 - Maracatu Cabeça De Nego
19h30 - Maracatu Nação Encanto do Pina
20h00 - Maracatu Nação Estrela Brilhante Do Recife
20h10 - Banda de Pau E Corda 100% Camará
21h00 - Escola de Samba Couro de Gato
22h00 - Banda Afro Nação Camará
23h00 – Adiel Luna
DOMINGO - 15/02
17h00 - Orquestra Bicho Solto
18h00 - Cia de A A Z
18h30 - Urso Preto Mirim
19h00 - Urso Revelação
19h30 - Boi Dendê
20h00 - Tribo Tupi Guarani
20h30 - Urso dos Dendê
21h00 - Tribo Canindé
21h30 - Urso Preto União
22h00 - Bloco Amante das Flores
22h50 - Claudionor Germano
SEGUNDA - 16/02
17h00 - Urso do Oião
17h30 - Boi Alvi-Negro
18h30 - Coco Zé do Beco
19h00 - Coco Besouro Mangangá
19h30 - Urso do Teu Pai
20h00 - Urso Branco de Camaragibe
20h30 - Escola de Samba Couro de Gato
21h00 - Urso Supapo
21h30 - Boi Criança
22h00 - Boi Rubro-Negro
22h30 - Eduardo Dantas
TERÇA-FEIRA - 17/02
17h00 - Iari Madiano
18h00 - Cia Trans de Frevo
18h30 - Will Oficial
19h30 - Urso Branco da Areinha
19h50 - Urso Treloso
20h20 - Urso Preto Mirim
20h40 - Urso Revelação
21h00 - Bloco Nação Camará
21h30 - Maracatu Cabeça De Nego
22h00 - Banda Love Samba
POLO MESTRE MAURELIANO
DOMINGO - 15/02
19h00 - Albino Baru
20h40 - The Jonshons
22h20 - Joyce Alane
00h00 - N'zambi
SEGUNDA - 16/02
19h00 - Mabuya
20h40 - A Troça
22h20 - Adiel Luna
00h00 - Coco de Umbigada
TERÇA - 17/02
19h00 - Lodo Groove
20h40 - Sambarasta
22h20 - Banda Mara
00h00 - Larissa Lisboa
POLO PERNAMBUCO MEU PAÍS
DOMINGO - 15/02
20h00 - Pixote
21h20 - Revelação
23h40 - Banda Felipe Lima
01h30 - Conde só Brega
SEGUNDA -16/02
20h00 -Tayara Andreza
21h50 - Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
23h40 - Banda Mil
01h30 - Raphaella Santos
TERÇA - 17/02
19h40 - Rzk
20h00 - Di Fernandes
21h50 - Spok
23h40 - Banda 100% Camará
01h30 - 03h Almir Rouche
QUARTA - 18/02
19h00 - Clara Sobral
20h20 - Gil Júnior
21h50 - Ferrugem
23h40 - Michele Andrade
01h30 - Priscila Senna