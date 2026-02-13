Não vai brincar carnaval? Saiba quais as praias estão próprias para o banho em Pernambuco, segundo a CPRH

Boletim semanal da CPRH aponta 17 praias próprias para o banho em Pernambuco e prontas para receber quem prefere o mar ao carnaval

O resort fica na Praia dos Carneiros, no Litoral Sul do Estado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) publicou, nesta sexta-feira (13), o boletim semanal de balneabilidade das praias do litoral de Pernambuco.

A informação é importante para quem não gosta de brincar o carnaval e planeja aproveitar os dias de Momo para curtir uma praia com a família.



Segundo o boletim desta semana da CPRH, se a escolha for esta, é bom ficar atento se sua preferência é o litoral norte do estado, que concentra seis das dez praias apontadas como impróprias para o banho.



Elas estão distribuídas entre Itamaracá, Paulista e Olinda, com quatro localidades vetadas.



Do Recife a São José da Coroa Grande, outras quatro praias não estão recomendadas pela CPRH.



Uma na própria capital, outra em Jaboatão dos Guararapes e duas no Cabo de Santo Agostinho.



Saiba como é feita a classificação de balneabilidade:



A amostragem é feita semanalmente, em local com 1 metro de profundidade, o mais utilizado para recreação. A coleta foi realizada no último dia 3 (segunda-feira).



Conforme a CPRH, a classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução Comana n.º 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.



O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.



Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas na categoria Própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e Imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2.500 coliformes termotolerantes na última amostragem).



Confira a classificação das 27 praias avaliadas pela CPRH:



Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos n.º 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire n.º 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo, n.º 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto. Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto. Agostinho

Própria

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem n.º 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar n.º 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo n.º 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao n.º 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, Cabo de Sto. Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande