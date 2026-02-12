CPRH multa em R$ 700 mil empresa responsável por coleta de lixo em Noronha

As medidas aconteceram após a divulgação de imagens produzidas por drones revelarem um grande acúmulo de lixo na unidade.

Flagra de toneladas de lixo de Fernando de Noronha (Reprodução/Redes sociais)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) multou em R$ 700 mil a empresa Ambipar, responsável pela coleta de resíduos em Fernando de Noronha, após imagens revelarem um grande acúmulo de lixo nas dependências da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRS) do arquipélago.

Além disso, a agência determinou a adoção imediata de medidas emergenciais como a remoção prioritária e progressiva do passivo ambiental acumulado na UTRS e a apresentação, no prazo de cinco dias úteis, de planejamento logístico detalhado de transporte, com a quantidade de redução e comprovação da destinação final adequada ambientalmente.

Mais cedo nesta quinta-feira (12), a administração de Noronha tinha determinado a retirada e transporte de pelo menos 400 toneladas de lixo no local, após vistorias técnicas identificarem irregularidades na operação do sistema.

As medidas aconteceram após a divulgação de imagens produzidas por drones revelarem um grande acúmulo de lixo na unidade. Os registros, divulgados nas redes sociais, repercutiram entre moradores da ilha, que passaram a cobrar providências diante dos riscos ambientais.

A CPRH considerou o acúmulo de resíduos da construção civil, de materiais inertes e resíduos volumosos, armazenados de forma desordenada em toda extensão da UTRS. A medida considera como infrações: poluição ou degradação ambiental; inobservância de preceitos legais ambientais; desobediência às determinações de caráter normativo e desobediência às exigências técnicas constantes das licenças ambientais e autorização, atendendo ao que determina o artigo 40 da Lei Estadual 14.249/2010.

