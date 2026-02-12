Vídeo: tromba d'água é registrada no Litoral Sul de Pernambuco

Tromba dágua (Reprodução)

Na manhã desta quinta-feira (12), moradores de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, se depararam com uma tromba d'água na praia. O fenômeno, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), foi ocasionado após um elevado grau de instabilidade atmosférica, condição considerada ideal para a formação desse tipo de evento meteorológico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grande vórtice colunar semelhante a uma nuvem em forma de funil, que ocorreu ao longo de um corpo d'água.

A Apac explica que a tromba d’água é um sistema meteorológico caracterizado, do ponto de vista físico, como uma área de baixa pressão, que apresenta um padrão de vórtice colunar uma coluna de ar em rotação que se estende das nuvens até atingir um corpo d’água

Veja: