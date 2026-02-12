Carnaval 2026: confira como irão funcionar o comércio e os shoppings do Grande Recife
Segundo a CDL Recife, entre o Sábado de Zé Pereira e a Quarta-Feira de Cinzas, o comércio do Centro e dos bairros do Recife funcionarão de forma facultativa. Shoppings da Região Metropolitana vão operar em horário especial.
Publicado: 12/02/2026 às 10:59
A expectativa da CDL Recife é que as vendas no varejo para a folia aumentem entre 5% e 8% este ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. (Foto: Francisco Silva/DP)
Os foliões que deixaram para comprar suas fantasias de última hora devem ficar atentos aos horários de funcionamento das lojas do Grande Recife. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), entre o Sábado de Zé Pereira e a Quarta-Feira de Cinzas, o comércio do Centro e dos bairros do Recife funcionarão de forma facultativa, enquanto que os shoppings da Região Metropolitana vão operar em horário especial.
Conforme o presidente da CDL Recife, Fred Leal, a medida foi tomada por conta dos focos de animação no Centro do Recife, como o desfile do Galo da Madrugada, que levará milhares de pessoas para as ruas neste sábado (14).
A expectativa da CDL Recife é que as vendas no varejo para a folia aumentem entre 5% e 8% este ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.
Entre os itens mais procurados nesse período, estão calçados, cosméticos, itens para decoração, fantasias e acessórios carnavalescos.
Confira o funcionamento do comércio do Recife e dos shoppings centers da RMR
Comércio do Recife
Lojas do Centro e de bairros do Recife funcionarão de forma facultativa
Shoppings
Recife
Shopping Recife - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h. Dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h; e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
RioMar Recife - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h. Dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Shopping Boa Vista - dia 14 (sábado) e 15 (domingo) - lojas fechadas. Dias 16 (segunda) e 17 (terça) - das 11h às 19h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.
Shopping Tacaruna - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 8h às 22h.
Plaza Shopping - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Shopping ETC - dia 14 (sábado) - das 9h às 18h; dia 15 (domingo) - só lojas fechadas. Dias 16 (segunda), 17 (terça) e 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.
Olinda
Shopping Patteo Olinda - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Paulista
Paulista North Way Shopping - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Camaragibe
Camará Shopping - dia 14 (sábado) - das 10h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - dia 14 (sábado) - das 09h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - dia 14 (sábado) - das 9h às 20h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.
Igarassu
Shopping Igarassu - dia 14 (sábado) - das 9h às 18h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.
Moreno
Recife Outlet - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 9h às 18h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 9h às 21h