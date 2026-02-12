Inmet prevê chuva intensa em quase todo o estado de Pernambuco nesta quinta (12)
Além da Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul, deverá chover forte em parte do Agreste e do Sertão; no total, alerta do Inmet abrange 156 municípios de Pernambuco
Publicado: 12/02/2026 às 11:11
Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta quinta-feira (12), um alerta de chuvas intensas para quase todo o estado de Pernambuco.
No total, são 156 municípios da Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, além de parte do Agreste e do Sertão.
O Inmet prevê chuvas com nível de severidade laranja, apontando risco “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia, além de ventos intensos entre 60 e 100km/h.
No começo da manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) havia lançado alerta de chuvas moderadas, com pancadas eventuais ao longo dia.
O alerta da Apac, no entanto, restringia a área atingida pelas chuvas à Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.
Cerca de duas horas depois, o Inmet publicou a sua previsão, ampliando também para municípios do Agreste e do Sertão.
Confira a lista dos 156 municípios com previsão de chuva para esta quinta, conforme o Inmet:
