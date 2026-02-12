Inmet prevê chuva intensa em quase todo o estado de Pernambuco nesta quinta (12)

Além da Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul, deverá chover forte em parte do Agreste e do Sertão; no total, alerta do Inmet abrange 156 municípios de Pernambuco

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta quinta-feira (12), um alerta de chuvas intensas para quase todo o estado de Pernambuco.

No total, são 156 municípios da Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, além de parte do Agreste e do Sertão.

O Inmet prevê chuvas com nível de severidade laranja, apontando risco “Perigo”, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia, além de ventos intensos entre 60 e 100km/h.

No começo da manhã, a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) havia lançado alerta de chuvas moderadas, com pancadas eventuais ao longo dia.

O alerta da Apac, no entanto, restringia a área atingida pelas chuvas à Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

Cerca de duas horas depois, o Inmet publicou a sua previsão, ampliando também para municípios do Agreste e do Sertão.

Confira a lista dos 156 municípios com previsão de chuva para esta quinta, conforme o Inmet:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Alagoinha

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Araripina

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bodocó

Bom Jardim

Bonito

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Cedro

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Cupira

Custódia

Escada

Exu

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Granito

Gravatá

Ibimirim

Ibirajuba

Igarassu

Iguaracy

Ilha de Itamaracá

Ingazeira

Ipojuca

Ipubi

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Maraial

Mirandiba

Moreilândia

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Ouricuri

Palmares

Palmeirina

Panelas

Parnamirim

Passira

Paudalho

Paulista

Pedra

Pesqueira

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Salgueiro

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caetano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Belmonte

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Verdejante

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu