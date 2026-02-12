Carnaval 2026: sob chuva, Bloco Vassourão anima e limpa as ladeiras do Sítio Histórico de Olinda

Cerca de 100 garis da Prefeitura de Olinda participaram do cortejo do Bloco Vassourão e realizaram a simbólica lavagem das ladeiras do Sítio Histórico

Além dos trabalhadores, a limpeza contou com o apoio de um caminhão compactador, um caminhão-pipa e uma varredeira mecânica. (Foto: Arquimedes Santos/Prefeitura de Olinda)

Nem mesmo a chuva tirou a animação dos cerca de 100 garis da Prefeitura de Olinda que realizaram, na manhã desta quinta-feira (12), o tradicional Bloco Vassourão. Ao som de frevo, eles fizeram a simbólica lavagem das ladeiras do Sítio Histórico.

O Bloco, que antecede a abertura oficial do Carnaval 2026 de Olinda, teve concentração no Mercado da Ribeira, de onde saiu o cortejo dos garis pelas ladeiras do Sítio Histórico.

Quem marcou presença mais uma vez no Bloco foi o pequeno Lucas, de 2 anos, que se fantasiou de gari para acompanhar a tia durante o trajeto. Além de Lucas, a prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também presenciou o desfile do Bloco.

Além dos trabalhadores, a limpeza contou com o apoio de um caminhão compactador, um caminhão-pipa e uma varredeira mecânica.

Segundo a Prefeitura de Olinda , o Bloco Vassourão representa a valorização dos servidores que atuam na linha de frente da manutenção da cidade, reforçando a importância da limpeza urbana para o sucesso do Carnaval de Olinda, que recebe milhares de foliões todos os anos.

