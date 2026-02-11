Carnaval 2026: João Campos diz que de Lula estará presente no Galo da Madrugada

Prefeito João Campos esteve presente na subida do Galo Gigante (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), confirmou nesta quarta-feira (11) a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Galo da Madrugada, que será realizado no sábado (14). O anúncio foi feito durante a Subida do Galo, na Ponte Duarte Coelho, um dia após um encontro entre os dois em Brasília.

“Lula vem, eu estive com ele ontem e tive uma bela conversa. Passamos um bom tempo conversando, contando histórias, fazendo leitura política brasil. Saí muito feliz e com a confirmação dele. Ele vem para cá para o carnaval, vai estar aqui curtindo o Galo”, afirmou João Campos.

A presença do presidente já havia sido informada mais cedo em documento oficial enviado pelo Palácio do Planalto à direção estadual do Partido dos Trabalhadores, conforme revelou o Jornal do Commercio. Apesar da comunicação interna, a assessoria presidencial ainda classifica a viagem como previsão de agenda.

O roteiro definitivo ainda está em elaboração, mas a expectativa é que o presidente siga diretamente para o local, sem participar do tradicional café da manhã no Forte das Cinco Pontas, evento que reúne autoridades e convidados antes do desfile.

O espaço reservado no camarote será destinado à comitiva presidencial e à recepção de aliados políticos. A estrutura de segurança para a visita começou a ser organizada. Equipes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estiveram no Recife nesta quarta-feira (11) para definir o esquema de deslocamento do presidente até o evento.