Carnaval 2026: Olinda e Recife abrem oficialmente a folia nesta quinta (12)
Alceu Valença, Priscila Senna e Nação Zumbi são os destaques da abertura do Carnaval em Olinda; o homenageado Lenine, João Gomes e Priscila Senna, também no Recife, abrem a festa no Marco Zero
Publicado: 12/02/2026 às 07:59
Alceu Valença vai abrir o Carnaval 2026 de Olinda no dia 12 de fevereiro (Prefeitura de Olinda)
Exatamente há um mês dos seus aniversários, nesta quinta-feira (12), as cidades-irmãs Olinda e Recife abrem oficialmente o Carnaval 2026.
Na Marim dos Caetés, primeira capital de Pernambuco, os sons dos clarins de Momo tocarão pela primeira vez às 16h, com um cortejo oficial pelas ladeiras da cidade.
Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi.
“Tá todo mundo aqui” é o tema do Carnaval 2026 de Olinda, que homenageará figuras marcantes da cidade.
Entre eles estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).
Recife
No Recife, a folia começa um pouco depois de Olinda. Às 17h, os Clarins de Momo de Pernambuco dá a largada no Carnaval 2026, no Palco do Marco Zero.
Na sequência, haverá a apresentação do Encontro de Nações de Maracatu (Tumaraca), que contará com a participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo, Bacnaré e Voz Nagô.
As principais atrações ficam por conta de Lenine, João Gomes, com Jota.Pê e Mestrinho, e Priscila Senna.
Além de destaque na abertura da folia no Recife, Lenine é um dos homenageados do “Carnaval do Futuro”, tema de 2026 no Recife.
O Carnaval do Recife também irá homenagear a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos.