Carnaval 2026: Galo Gigante já reina sobre o Recife

Galo Gigante foi erguido na noite desta quarta-feira (11) (Crysli Viana/DP Foto)

O Galo Gigante 2026 começou a reinar, nesta quinta-feira (11), sobre o Recife. A escultura com 32 metros de altura e pesando 8 toneladas ficou de pé sobre a Ponte Duarte Coelho às 19h.

A subida do Galo atraiu os olhares de milhares de foliões na Ponte Duarte Coelho. A cerimônia marca o início do carnaval e contou com muito frevo e foliões fantasiados para homenagear um dos principais símbolos carnavalescos.

Instalado sobre o Rio Capibaribe, o Galo volta a transformar a região central em espaço de celebração popular. O evento contou com apresentações culturais e musicais.

O Galo deste ano homenageia Dom Helder Câmara, um dos maiores nomes da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis. Por isso, um dos destaques da alegoria é o coração - representando o amor do Dom da Paz por todos e também pelo próprio carnaval.