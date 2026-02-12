° / °
Chuva marca presença no dia da abertura oficial do Carnaval 2026 do Recife e de Olinda

A Apac prevê que a chuva continuará ao longo desta quinta-feira não só no Recife e Olinda, mas em toda Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/02/2026 às 07:28

VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)

O dia que marca a abertura oficial do Carnaval 2026 no Recife e em Olinda amanheceu com chuva fina em parte da Região Metropolitana e com maior intensidade na Zona da Mata Norte.

Foi possível ouvir trovões em alguns bairros do Recife. O céu estava bastante nublado, com chuva fina, e pancadas eventuais, no começo da manhã desta quinta-feira (12).

A situação não foi muito diferente em Olinda e em outros municípios da Região Metropolitana.

Na Zona da Mata Norte, a chuva caiu com maior intensidade, especialmente, em Goiana. O município apresentava os maiores acúmulos de água às 7h desta quinta.

Nas últimas 6h e 12h, choveu no município 66,2mm e 77,6mm, respectivamente, conforme o monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Apac prevê chuvas com intensidade moderada ao longo desta quinta-feira.

“O posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altgos Níveis(Vcan) em associação a confluência dos ventos em baixos níveis favorecem a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife”, diz a Agência em nota publicada no Instagram.

No alerta, Apac aponta que a possibilidade de chuva também na Zona da Mata Sul do estado.

Confira onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 12 horas, segundo a Apac:

Goiana | 77,6 mm ([APAC] Ponta de Pedra)

Goiana | 70,2 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Itapissuma | 41 mm ([APAC] Colégio Municipal)

Ilha de Itamaracá | 39,92 mm ([APAC] SERES)

Condado | 37,6 mm ([APAC] Assentamento Agrícola)

Itambé | 35 mm ([APAC] Ginásio Municipal)

Recife | 29,08 mm ([APAC] Guabiraba

