Chuva marca presença no dia da abertura oficial do Carnaval 2026 do Recife e de Olinda
A Apac prevê que a chuva continuará ao longo desta quinta-feira não só no Recife e Olinda, mas em toda Região Metropolitana e zonas da Mata Norte e Sul
Publicado: 12/02/2026 às 07:28
VISTA ÁREA DA CHUVA NO RECIFE (ARQUIVO/DP)
O dia que marca a abertura oficial do Carnaval 2026 no Recife e em Olinda amanheceu com chuva fina em parte da Região Metropolitana e com maior intensidade na Zona da Mata Norte.
Foi possível ouvir trovões em alguns bairros do Recife. O céu estava bastante nublado, com chuva fina, e pancadas eventuais, no começo da manhã desta quinta-feira (12).
A situação não foi muito diferente em Olinda e em outros municípios da Região Metropolitana.
Na Zona da Mata Norte, a chuva caiu com maior intensidade, especialmente, em Goiana. O município apresentava os maiores acúmulos de água às 7h desta quinta.
Nas últimas 6h e 12h, choveu no município 66,2mm e 77,6mm, respectivamente, conforme o monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Apac prevê chuvas com intensidade moderada ao longo desta quinta-feira.
“O posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altgos Níveis(Vcan) em associação a confluência dos ventos em baixos níveis favorecem a ocorrência de pancadas de chuva moderada (pontualmente forte) na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife”, diz a Agência em nota publicada no Instagram.
No alerta, Apac aponta que a possibilidade de chuva também na Zona da Mata Sul do estado.
Confira onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 12 horas, segundo a Apac:
Goiana | 77,6 mm ([APAC] Ponta de Pedra)
Goiana | 70,2 mm ([APAC] [ETA Compesa])
Itapissuma | 41 mm ([APAC] Colégio Municipal)
Ilha de Itamaracá | 39,92 mm ([APAC] SERES)
Condado | 37,6 mm ([APAC] Assentamento Agrícola)
Itambé | 35 mm ([APAC] Ginásio Municipal)
Recife | 29,08 mm ([APAC] Guabiraba