Colisão frontal na BR-423 deixa um morto e dois feridos em Lajedo, no Agreste

A colisão frontal entre os veículos de passeio ocorreu no km 62, da BR 423, no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco

Colisão frontal na BR-423 deixa um morto e dois feridos em Lajedo (Divulgação/PRF)

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros de passeio, registrada na madrugada desta quarta-feira (4), na BR-423, no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h50, no km 62 da rodovia, e envolveu um Chevrolet Onix e um Chevrolet Celta.

O condutor do Celta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. Um passageiro que estava no mesmo veículo ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Lajedo.

O motorista do Onix também sofreu ferimentos e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A área foi isolada para os procedimentos do Instituto de Criminalística (IC). Após a perícia, o corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML).

